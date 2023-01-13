Инвестиции в российские IT-стартапы сократились более чем в два раза в 2022 году

Инвестиции в начинающие российские IT-компании резко сократились в прошлом году. В общей сложности за отчётный период было заключено 128 сделок, а объём вложений составил $1,1 млрд, что на 57 % меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные портала Venture Guide.

Что касается распределения средств, то в прошлом году наибольший интерес инвесторов вызывали разработчики программного обеспечения для бизнеса (Business Software). Объём инвестиций в такие стартапы составил $449,35 млн. Следом идут разработчики технологий для HR ($425,67 млн), стартапы в сфере информационной безопасности ($251,5 млн) и телекоммуникационные компании ($192,6 млн). Отмечается, что в статистике учитываются данные об открытых сделках на всех раундах за год, за исключением тех, что были заключены покинувшими Россию игроками.

Итоги 2022 года оказались «сложнее, чем можно было предположить», считает директор по стратегическим проектам ГК «Цифра» Павел Федосов. Он отметил, что из $1,1 млрд инвестиций около $900 млн были сделаны в январе. Тогда же были заключены сделки с американскими фондами Accel и BlackRock на общую сумму в $650 млн. Это означает, что, если исключить зарубежные инвестиции до обострения ситуации на Украине, то можно наблюдать падение почти на порядок.

По оценкам Leta Capital, в 2022 году Россию покинули около 70% стартапов, причём значительная часть оттока произошла в октябре. Отмечается, что компании активно переезжали в Казахстан, Грузию, Армению и Турцию. При этом переехавшие компании пытаются дальше переместиться в страны с более развитым венчурным рынком, такие как Испания, Нидерланды, Германия и Великобритания.