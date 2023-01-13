Компания BelHard отмечает 29-летие!

13 января компания «БелХард» отмечает 27-летие! Группа компаний «БелХард» (Belhard) — крупный белорусский холдинг, с 1994 года представляет мировому рынку более 30 направлений деятельности в секторе ИКТ.

Первое направление деятельности — продажа компьютерной техники компании Hewlett-Packard на дилерских условиях. BelHard — это современный подход к решению самых сложных задач в ИТ-сфере, это оперативное решение вопросов, комплексные уникальные технологические разработки.

В кругу коллег, друзей и партнеров прошло празднование знаменательной даты. Игорь Мамоненко, генеральный директор BelHard, рассказал о знаковых проектах, которые были успешно созданы за все время работы компании.

Среди них: АИПСИН, проекты SiBel, Академия BELHARD и многие другие. В ближайших планах - не останавливаться на достигнутом, расширять штат и продолжать браться за сложные и интересные проекты.

Подразделения BelHard поделились своими успехами за последний год. Например, Академия BELHARD за прошлый год выпустила 236 учебных групп (3175 слушателей). В команду был принят 41 преподаватель.

Редакция KV.by желает компании дальнейшего процветания и интересных проектов!