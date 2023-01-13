Белорусы в топе мировых разработчиков 2023 года

Американское аналитическое агентство data.ai (ранее – App Annie) опубликовало очередной отчет о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2023. Рейтинг представляет девять категорий мобильных приложений: игры, финансы, ретейл, стриминговые сервисы, социальные медиа, еда и напитки, путешествия, здоровье и спорт. Белорусы по-прежнему занимают лидирующие позиции. Об этом сообщается на сайте ПВТ.

Так, гиперказуальный проект Count Masters компании-резидента Парка высоких технологий FreePlay по итогам 2022 года вошел в топ-10 по скачиваниям не только в США и Великобритании, как в предыдущий год, но и в Германии, Испании, Италии, Франции и Японии.

Разработанное в Беларуси приложение для женского здоровья компании Flo Health заняло 6 место по количеству глобальных загрузок, а по расходам пользователей повысилось на 1 позицию, сейчас оно на 5-м месте.

Компания с белорусскими корнями SayGames продолжает занимать лидирующую строчку в мире среди компаний с наибольшим числом установок. По итогам 2022 года она расположилась на 5-м месте.

Проанализировав мировые тенденции, аналитики агентства отмечают, что число новых загрузок приложений увеличилось на 11% – до 255 млрд. На 3% выросло среднее время, проводимое пользователями в приложениях. Оно составило около пяти часов в день. Расходы пользователей в приложениях за 2022 год снизились на 2%, составив $167 млрд.