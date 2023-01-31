Больше 1,6 млрд рос. рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости

Фонд «Сколково» в конце 2022 года одобрил предоставление грантов особо значимым проектам (ОЗП) на сумму свыше 1,6 млрд рос. рублей. Российские разработчики, которые создают ПО взамен импортного для ключевых отраслей экономики, получают поддержку по нацпроекту «Цифровая экономика». Уже поддержаны семь компаний.

Для стимулирования сектора информационных технологий Правительством развернуты масштабные меры поддержки, в том числе проектов особой значимости. Их цель – ускоренное развитие отечественной ИТ-отрасли за счет замещения зарубежного ПО российскими аналогами. Сумма гранта «Сколково» на реализацию ОЗП составляет до 700 млн рублей.

Перечень особо значимых проектов формируется Индустриальными центрами компетенций (ИЦК), состоящими из отраслевых заказчиков ИТ-решений. Проекты рассматриваются отраслевыми комитетами, а их список утверждает президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию. После прохождения всех процедур согласования проекты могут претендовать на господдержку, оказываемую Фондом «Сколково» и РФРИТ по национальному проекту «Цифровая экономика». В 2023 году «Сколково» продолжает реализацию меры поддержки.

Узнать подробности программы и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.