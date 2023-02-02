БГУИР и ОАО «Пеленг» создают совместный учебно-исследовательский центр

БГУИР и проектно-конструкторское предприятие ОАО «Пеленг» подписали соглашение о создании совместного учебно-исследовательского «Центра инновационных технологий БГУИР-ПЕЛЕНГ». Он станет базой для профильной подготовки инженеров для предприятия и связующим звеном между образовательным процессом университета и производством высокотехнологичной продукции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В рамках договора о создании совместного центра ОАО «Пеленг» оснастит в БГУИР несколько исследовательских лабораторий оборудованием и всем необходимым для выполнения работ. Специалисты предприятия будут принимать активное участие в определении тематики учебно-исследовательских проектов и составлении технических заданий, а студенты и школьники получат возможность участвовать в технических кружках и работать над реальными проектами под руководством преподавателей университета и сотрудников предприятия. Для школьников на базе центра предполагается реализация специальной программы отбора кандидатов на целевую подготовку.

Сотрудники ОАО «Пеленг» провели для студентов и преподавателей БГУИР экскурсию по предприятию, рассказали об истории его развития и производстве.

 

 

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