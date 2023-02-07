«Горизонт» запускает в продажу новый ноутбук из серии H-book

Компания «ГОРИЗОНТ» объявляет о старте продаж нового продукта. Ноутбук H-book 15 MAК4 (T52E4W) — офисный гаджет для повседневных задач, оснащенный лучшим в своей ценовой категории производительным процессором Intel Core-i5 1155G7. Помимо высокой производительности, обеспечиваемой 4-х ядерным процессором Intel Core-i5 1155G7, H-book MAK4 (T52E4W) также получил 8 ГБ оперативной памяти и сверхбыстрый NVMe SSD накопитель на 512 Гб. Об этом производитель рассказал на официальном сайте.



За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 50 Втч. Он позволяет использовать ноутбук в режиме локального воспроизведения видео в формате Full HD до 7 часов или до 10 – в режиме онлайн-серфинга. В ноутбуке также предусмотрены двухканальный Wi-Fi 5 AC, Bluetooth 5.1, один USB Type-C (передача данных), два USB 3.0 Type-A, HDMI 1.4, аудио разъём и слот для карт памяти.



Ноутбук H-book 15 MAК4 (T52E4W) будет доступен для продажи в розничных магазинах на территории Российской Федерации по акционной цене 47990 рос. руб.