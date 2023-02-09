Google выпустила Android 14 Developer Preview

Компания Google выпустила первую сборку Android 14 Developer Preview, которая предназначена для разработчиков. Технологический гигант предпочитает не раскрывать полный набор новых функций программной платформы, поэтому на данном этапе известны не все изменения Android 14, стабильная версия которой станет общедоступной осенью этого года.

Наиболее заметное изменение в новой версии ОС связано с блокировкой установки старых Android-приложений. Платформа меняется с годами и новые API, а также системы безопасности, конфиденциальности и фоновой обработки могут нарушать работоспособность старых приложений. Благодаря поддержке обратной совместимости старые приложения продолжали работать в новых версиях Android, но с выпуском Android 14 это изменится. Хотя прежняя политика поддерживала работу устаревших приложений, она также оставляла лазейки для разработчиков вредоносного программного обеспечения.

В Android 14 разработчики закроют эту лазейку, поскольку в этой ОС установка любого приложения, ориентированного на Android 6.0 восьмилетней давности или более старую версию ОС, будет блокироваться автоматически. Предполагается, что Google будет отказываться от поддержки старых Android-приложений ежегодно, по мере выхода новых версий ОС. Отмечается, что уже установленные приложения для Android 6.0 не будут удалены с устройства в случае обновления до Android 14. Если же потребуется осуществить установку устаревшего приложения в Android 14, то потребуется использовать Android Debug Bridge для деактивации блокировки.

Второе заметное изменение Android 14 касается нелинейного масштабирования шрифтов. В Android уже давно есть поддержка масштабирования шрифтов, но теперь, вместо того, чтобы линейно увеличивать всё и раздувать текст заголовка, мелкий текст будет масштабироваться больше крупного, что сделает чтение более удобным. В дополнение к этому предел масштабирования увеличен со 130 % до 200 %.

Что касается остальных нововведений Android 14, то о них на данный момент мало что известно. Расплывчатые упоминания в блоге разработчиков указывают на многочисленные изменения, связанные с «оптимизацией работы фоновых процессов». Разработчики также опубликовали график выхода новых версий Android 14. Из него следует, что бета-версии платформы начнут появляться уже весной, а релиз стабильной версии состоится осенью. На данный момент Android 14 Developer Preview доступна для установки на смартфоны Google Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5 и Pixel 4a.