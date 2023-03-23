Telegram добавил поддержку переводов в USDT между пользователями

В мессенджере Telegram появилась поддержка переводов в Tether (USDT) между пользователями. Отправлять друг другу самый популярный стейблкоин пользователи смогут теперь в чатах мессенджера.

USDT добавлен в бот @Wallet в Telegram. Для перевода USDT необходимо добавить бот в меню вложений. Тогда в чате с другим пользователем Wallet отобразится внизу экрана среди различных вариантов. Выбрав необходимый актив, нужно ввести сумму, которая не будет превышать имеющийся баланс. Далее выбираете «отправить». 

В апреле 2022 года в бот @Wallet были появились биткоин (BTC) и Toncoin (TON).
 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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