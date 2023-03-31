Microsoft встроила рекламу в меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft выпустила необязательное предварительное обновление, не связанное с безопасностью, для Windows 11 в марте.

Выпуск KB5023778 для Windows 11 не связан с безопасностью, содержит множество улучшений и исправлений ошибок в списке, включая новые функции Microsoft Defender и исправление проблемы с зависанием Microsoft PowerPoint.

Обновление этого месяца также содержит рекламу, которая будут отображаться во всплывающем меню «Пуск» в Windows 11. Реакция в социальных сетях на это была негативной со стороны пользователей.