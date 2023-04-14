Во «ВКонтакте» запустили новое поколение чат-ботов

ВКонтакте представила новые инструменты, адаптированные под потребности разных сфер бизнеса. С помощью чат-ботов в VK Мессенджере клиенты могут бесшовно пользоваться нативным доступом к услугам компаний — например, в сферах страхования, ритейла, туризма и других, сообщает пресс-служба компании.

Веб-сервисы организаций мгновенно открываются внутри чат-бота: для оформления услуги пользователю не нужно покидать привычную среду мессенджера, переходить в другие приложения или копировать ссылку для просмотра на внешнем ресурсе. Такой сценарий упрощает пользовательский путь, увеличивает скорость взаимодействия с клиентом и обеспечивает более доверительный контакт.

Компании могут в чат-боте проводить авторизацию клиентов, отправлять транзакционные уведомления, оказывать персональную поддержку. Набор сценариев может меняться и подстраиваться под нужды компании. Для использования некоторых чат-ботов пользователям необходимо включить двухфакторную аутентификацию: это обеспечит дополнительную защиту. Кроме того, соцсеть предоставляет бизнесу возможность гибко управлять дополнительными механизмами защиты пользователей, позволяя интегрировать собственные алгоритмы и этапы проверки авторизационных данных при пользовании чат-ботом.

ВКонтакте также усовершенствовала API для чат-ботов. Благодаря обновлению у компаний появилась возможность интегрировать в свои чат-боты уведомления с кнопками действий. Пользователь, открывая уведомление от бота, может в один клик оформить заявку, запросить статус заказа или совершить любое предложенное действие, не тратя время на поиск нужной команды. Обновлённая платформа чат-ботов доступна пользователям как в мобильных приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер, так и в веб-версии соцсети. Официальные чат-боты компаний будут отмечены специальным интерфейсным баннером.