Microsoft объединилась с AMD для создания ИИ-процессоров

Microsoft объединилась с AMD, чтобы помочь производителю микросхем расширить производство процессоров с искусственным интеллектом. Согласно отчету Bloomberg, Microsoft предоставляет инженерные ресурсы для поддержки разработок AMD, поскольку две компании объединяют усилия, чтобы конкурировать с Nvidia, которая контролирует примерно 80% рынка процессоров AI.

Источники Bloomberg также утверждают, что AMD помогает Microsoft разрабатывать собственные чипы искусственного интеллекта под кодовым названием Athena. Сообщается, что над проектом работают несколько сотен сотрудников кремниевого подразделения Microsoft, и компания уже вложила в его разработку около 2 миллиардов долларов. Однако представитель Microsoft Фрэнк Шоу отрицал, что AMD связана с Athena.

Несмотря на то, что AMD является основным конкурентом в индустрии игрового оборудования, у компании по-прежнему нет подходящей альтернативы экосистеме CUDA для крупномасштабных развертываний машинного обучения. Теперь, когда индустрия искусственного интеллекта набирает обороты, AMD стремится занять более выгодное положение для извлечения прибыли.