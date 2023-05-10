Xiaomi представила смартфоны Poco F5 и F5 Pro

Бренд Poco китайской компании Xiaomi представила новую серию мощных смартфонов Poco F5, включающую базовую модель Poco F5 и более продвинутую версию Poco F5 Pro. Производитель отмечает продвинутый дисплей старшей модели. Обе новинки получили мощную начинку.

Старший смартфон Poco F5 Pro оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+ (3200 × 1440 точек). Высокая плотность пикселей (526 ppi) обеспечивает детальную картинку и более чёткий текст, уменьшая зрительную усталость во время чтения. На экране Poco F5 Pro может поместиться 53 652 буквы. Частота обновления экрана составляет до 120 Гц, частота дискретизации касаний — до 480 Гц.

Poco F5 Pro основан на 4-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,0 ГГц и графическим ускорителем Qualcomm Adreno 730. Смартфон получил 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 ёмкостью до 512 Гбайт. Благодаря поддержке технологии Dynamic RAM Expansion Technology 3.0 объём ОЗУ можно увеличить до 13 или 19 Гбайт объём оперативной памяти за счёт создания файла подкачки в ПЗУ.

Аппарат оснащён тройной камерой с основным 64-Мп сенсором с диафрагмой f/1,79, оптической стабилизацией изображения (OIS), технологией бинаризации пикселей «4-в-1» до 1,4 мкм и поддержкой записи видео в формате 8K, а также 8-Мп сверхшикоугольным модулем (120°) с диафрагмой f/2,2 и 2-Мп датчиком для макросъёмки (f/2,4). С её помощью можно делать серии до 50 фотографий за несколько секунд, что позволит выбрать самый качественный снимок и не беспокоиться о том, что пропустите памятный момент. Фронтальная 16-Мп камера с диафрагмой f/2,4 позволит делать качественные селфи.

Аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт, позволяющую полностью восполнить заряд менее чем за 50 минут, а также беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. Спецификации устройства также включают адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11ax, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с сертификацией Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Что касается Poco F5, то здесь пользователи получат ту же диагональ экрана 6,67 дюйма, но разрешение составит 2400 × 1080 пикселей. Панель по-прежнему обладает частотой обновления 120 Гц и максимальной частотой дискретизации при касании 480 Гц, но пиковая яркость ограничена 1000 кд/м2.

Другим важным отличием является платформа — в качестве основы Poco F5 используется чип Snapdragon 7+ Gen 2 и 8 или 12 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения через файл подкачки. Poco F5 получил те же камеры, что и Poco F5 Pro — как на задней, так и на передней панели. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч немного меньше, беспроводная зарядка отсутствует, но скорость проводной зарядки составляет те же 67 Вт. Быстрое зарядное устройство также поставляет в комплекте.

Цена Poco F5 Pro начинается от $449, тогда как цена базового Poco F5 начинается от $379.