Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 V, получивший первый в своём роде многослойный датчик изображения Exmor T, обещающий новый уровень съёмки в условиях с низкой освещённостью. Кроме того, модель оснащена OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением, близким к 4К, а также платформой Snapdragon новейшего поколения.

Дисплей с диагональю 6,5 дюйма обеспечивает разрешение 3840 × 1644 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Используется технология X1 для оптимизации качества видео — та же, что применялась в модели Xperia 1 IV с некоторыми программными дополнениями. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass Victus 2, фронтальная камера получила 12-мегапиксельный сенсор. Примечательно, что тыльная поверхность выполнена из того же варианта Gorilla Glass, смартфон защищён от пыли и влаги.

Новинка построена на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 2, использует 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт ПЗУ. В отличие от многих других флагманских смартфонов, модель Sony дополнительно получила слот для карт памяти microSD. В сравнении с моделью Xperia 1 IV система охлаждения стала на 60 % больше. Кроме того, разработчик приложил немало усилий для снижения энергопотребления камеры — именно её сенсор излучает довольно много тепла в современных смартфонах.

Основная камера получила 52-мегапиксельный сенсор на 1/1,35 дюйма с соотношением сторон 4:4,3 — на 70 % больше, чем был в Xperia 1 IV. Примечательно, что такое соотношение сторон не соответствует ни стандартным снимкам 4:3, ни стандартным видео 16:9. В модели используется структура сенсора BSI Quad-Bayer с отдельными пикселями размером по 1,12 мкм — для фото они объединяются в пиксели размером 2,24 мкм для 12-мегапиксельной съёмки. Сенсор стекированный — фотодиод и транзистор размещаются на разных слоях, что помогает увеличить захват света и снизить уровень шума. В Sony утверждают, что новый сенсор позволит делать в два раза лучшие снимки, чем были доступны Xperia 1 IV.

Также имеется 12-мегапиксельная камера с телеобъективом (85‒125 мм, f/2.3‒F/2.8), а ультраширокоугольная камера тоже с разрешением сенсора 12 мегапикселей получила 16-мм оптику. ToF-сенсор теперь отсутствует, поскольку в Sony считают, что его с успехом заменяют ИИ-алгоритмы. Обновились и приложения Photo Pro и Video Pro.

Sony Xperia 1 V оснастили улучшенными стереодинамиками с повышенной громкостью и более глубокими басами. В отличие от многих флагманов у новинки имеется 3,5-мм выход для наушников. Модель получила АКБ на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, обеспечивающей 50 % заряда за 30 минут. Также имеется беспроводная зарядка с возможностью реверсивного питания других устройств, за три года эксплуатации должно сохраниться не менее 80 % ёмкости АКБ.

Известно, что Sony Xperia 1 V будет поставляться в чёрном, платиново-серебристом и хаки-вариантах с конца июня. Время появления на отдельных рынках будет объявлено позже. Модель будет стоить €1399 в Евросоюзе и £1299 в Великобритании.