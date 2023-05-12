БГУИР подписал соглашения с пятью университетами Республики Зимбабве. Сотрудничество между вузами обсудили во время визита в БГУИР министра высшего и среднего специального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амона Мурвира, сообщает пресс-служба вуза.

Ректор университета Вадим Богуш рассказал гостям об опыте нашего вуза в организации образовательного процесса и использовании новых технологий в подготовке студентов, научных достижениях, сотрудничестве с белорусскими предприятиями и международными партнёрами.

В образовательной сфере Вадим Анатольевич предложил несколько форм взаимодействия: обучение специалистов по заказу партнёров, совместные программы с университетами Зимбабве, подготовка кадров в магистратуре и аспирантуре.

В январе 2023 года Республика Беларусь и Республика Зимбабве подписали Меморандум по вопросам взаимного признания документов об образовании. Документ позволяет принимать в магистратуру выпускников университетов Зимбабве без дополнительных процедур.



«Межправительственные соглашения создали базу для сотрудничества между университетами. Значит, бюрократия закончилась, и настало время действовать», - отметил Амон Мурвира.

Сотрудничество в научной сфере может быть реализовано через академический обмен преподавателями, совместные разработки в сфере радиотехники и СВЧ электроники, медэлектроники, создание программного обеспечения.



«БГУИР может изготавливать продукцию по заказу Зимбабве или разрабатывать её совместно с вами. Документы, подписанные сегодня, станут прочной базой для дальнейшего плодотворного сотрудничества», - подчеркнул Вадим Богуш.