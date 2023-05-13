Названы самые мощные смартфоны в мире

На сайте бенчмарка AnTuTu опубликованы свежие рейтинги мощных флагманов среди мобильных устройств и субфлагманов (стоящих в линейке смартфонов на второй ступени, то есть крепких середнячков). Как пояснили авторы, данные включают мировую аналитику, за исключением китайского сегмента рынка, и были собраны в период с 1 по 30 апреля 2023 года.

Новым лидером среди устройств на базе Android стал смартфон ROG Phone 7 Pro от Asus. Он сместил с первого места Red Magic 8 Pro+ от производителя ZTE, который занимал первую строчку рейтинга несколько месяцев подряд.

Тройку лидеров замыкает Xiaomi 13 Pro, выпущенный в конце 2022 года. Его глобальный запуск был недавно, поэтому он не появлялся в списке производительности до марта.

В списке мощных, но более бюджетных гаджетов-субфлагманов лидер не изменился. Им остался iQOO Neo7, работающий на базе MediaTek Dimensity 8200. Следом идут Xiaomi 12T с Dimensity 8100-Ultra и Realme GT Neo 3 с Dimensity 8100.

Что касается топа iOS-флагманов, то Apple не выпускала никаких новых устройств в марте, так что рейтинг практически не изменился. И надо полагать, это положение дел сохранится до сентября.

Смартфоны Apple iPhone 14 Pro и 14 Pro Max занимают шестую и седьмую строчки рейтинга. На восьмом, девятом и десятом местах расположились iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 3 и iPad Pro 4 соответственно.