Microsoft принудительно обновит Windows 10 21H2 до финальной версии

Microsoft предупредила о том, что с 13 июня полностью прекращается поддержка версии 21H2, которая не будет получать ни качественных обновлений, ни обновлений безопасности. Защитить от этого пользователей Microsoft намерена принудительно.

Поэтому, хотя Windows 10 22H2 уже перестала получать новые качественные обновления, именно на неё принудительно поменяют все версии операционной системы 21H2. Обновления для 21H2 перестанут приходить после 13 июня, а до этого программное обеспечение будет постепенно в обязательном порядке обновляться до более поздней версии.

Дополнительно компания уведомляет пользователей о необходимости установить новое программное обеспечение — Windows 11, если это позволяет аппаратная составляющая компьютеров.

В Windows Message Center компания Microsoft напомнила, что с 13 июня домашняя версия, Pro, Pro для образовательных учреждений, Pro для рабочих станций ОС Window 10 21H2 достигнут конца жизненного цикла — в этот день будет получено последнее обновление безопасности (как и любое обновление вообще).

Но, как сообщает Microsoft, Windows Update автоматически инициирует качественное обновление «на пользовательских устройствах и не администрируемых бизнес-устройствах», которые достигли или в течение нескольких месяцев достигнут срока окончания обслуживания. Дополнительно компания посоветовала обновиться самостоятельно, по возможности — до Windows 11.

Как известно, Windows 10 22H2 станет последней версией данной операционной системы и закончит жизненный цикл в октябре 2025 года.