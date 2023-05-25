Рейтинг WADLINE: BelHard в десятке лучших белорусских разработчиков ПО

WADLINE, платформа рейтингов и обзоров IT компаний на мировом рынке, опубликовала ежегодный рейтинг лучших IT компаний. Компании приходят в рейтинг WADLINE из более чем 30 стран и 500 городов мира. WADLINE.RU - это отдельное подразделение, которое работает по русскоязычному сегменту, в частности, это рейтинги в регионах Россия, Беларусь.

По версии WADLINE, компания BelHard в первой десятке лучших разработчиков ПО Беларуси по итогам прошлого года.

"Мы ранжируем поставщиков IT услуг на основе наших исследований на конкретном рынке. Мы предоставляем обзор наиболее эффективных компаний в конкретной отрасли или локации. Чтобы определить рейтинг, WADLINE анализирует: отзывы клиентов, видимость компании на целевых рынках, рабочий стаж компании, тип и качество клиентов, с которыми работает компания, портфолио компаний, репутацию бренда", - рассказывает WADLINE.