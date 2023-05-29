В МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy A24

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи новой модели – Samsung Galaxy A24. Смартфон представлен в трех расцветках – черной, темно-красной и светло-зеленой. Новинка доступна в рассрочку от 40 рублей в месяц.

Смартфон Samsung Galaxy A24 получил большой 6,5-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 90 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 1000 нит, благодаря чему работать с ним одинаково комфортно как в помещении, так и под прямыми лучами солнца. Высокая частота обновления кадра обеспечивает более удобное и плавное взаимодействие с контентом.

Samsung Galaxy A24 работает на базе высокопроизводительного 8-ядерного процессора Mediatek Helio G99. Основная тройная камера получила сенсор с оптической стабилизацией и разрешением 50Мп. Снимать панорамные пейзажи позволит ультраширокая камера на 5Мп, а изучать мельчайшие детали – макрокамера на 2Мп. Фронтальная камера снабжена 13-мегапиксельным модулем.

Смартфон обладает встроенной памятью 128 ГБ, которую можно дополнить картой microSD до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy A24 6/128GB все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 879 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут оформить его в рассрочку. При покупке в рамках акции «Промо 2023» в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 82 рубля, а на два года – 40 рублей.