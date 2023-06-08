В МТС действуют скидки на гаджеты Apple

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести смартфоны, ноутбуки и смарт-часы Apple. Сэкономить можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. Выгода может составить до 700 рублей.

iPhone 14 Pro Max оснащается ярким и высоконтрастным OLED-дисплеем с широким цветовым охватом и частотой обновления 120 Гц. Высокую производительность смартфона обеспечивает новейший 6-ядерный процессор A16 Bionic. Благодаря системе камер, состоящей из трех модулей, iPhone 14 Pro Max способен снимать в формате ProRAW, что позволяет получать снимки изумительного качества. Основной сенсор камеры вмещает 48 Мп. Дополняет его широкоугольная камера на 12 Мп и телефотокамера на 12 Мп, которая обеспечивает трехкратный оптический зум. Сэкономить до 322 рублей можно при покупке моделей iPhone 14 серии. С выгодой до 200 рублей предлагаются модели iPhone 13 серии.

MacBook Pro 13" (2022) на чипе М2 — компактный ноутбук со сверхвысокой производительностью. Новый процессор построен на базе техпроцесса 5 нм, имеет 8 производительных и 10 графических ядер. Он вмещает на 25% больше транзисторов и работает в 1,4 раза быстрее, чем чип предыдущего поколения М1. Скорость работы графического процессора выросла на 35%, при этом он потребляет в 5 раз меньше энергии. В 2 раза увеличилась и пропускная способность памяти – до 100 Гбит/сек. Apple MacBook Pro 13" M2 (2022) можно приобрести с выгодой до 736 рублей — при покупке в рассрочку на два года.

Watch Ultra — умный гаджет, который оснащен датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Watch Ultra поддерживают функцию измерения температуры тела, уровня кислорода в крови и снятия ЭКГ. Часы способны распознавать разные типы автомобильных аварий и резкие падения владельца. Они также умеют автоматически вызывать экстренные службы в случае, если их обладатель не реагирует на сигналы. Улучшенный GPS обеспечивает более точное позиционирование. В обычном режиме использования часы могут работать до 36 часов без подзарядки, а в режиме низкого энергопотребления — до 60 часов. С экономией до 100 рублей можно купить Watch Series 8 — оплатив всю стоимость сразу. Watch Ultra предлагаются с выгодой до 110 рублей — при покупке в рассрочку на год.

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