В МТС снизились цены на умные устройства Xiaomi

В салонах связи и интернет-магазине МТС снизились цены на умные устройства Xiaomi. Приобрести полезные устройства с выгодой до 40% можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев.

Полезные устройства умного дома стали еще доступнее. Не упустите возможность — приобретайте умные гаджеты с выгодой до 40 %. В список полезных устройств для дома чаще всего включают различные датчики, помогающие экономно расходовать ресурсы, лампы с возможностью автоматического отключения, безопасные розетки, термогигрометры и камеры наблюдения. Все это поможет превратить простые бытовые предметы в умные устройства для дома.

Перечень моделей гаджетов с ценами и скидками, действующими по 26 июня, представлены по ссылке.