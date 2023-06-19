В Беларуси стал доступен почти безрамочный планшет Huawei MatePad 11 (2023)

В Беларуси стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11 (2023). Его отличают высокая производительность на уровне ноутбука, почти безрамочный экран Huawei FullView с частотой обновления 120 Гц и новая версия приложения «Блокнот», позволяющая с помощью стилуса создавать отчеты и делать пометки на фотографиях или скриншотах.

Модель Huawei MatePad 11 (2023) представлена в «графитовом черном» цвете. Покупатели могут выбрать планшет как с клавиатурой, так и без нее. Приобрести новинку можно в крупных торговых сетях по всей стране.

Линейка Huawei MatePad представлена на рынке с 2019 года. Последнее поколение планшетов вывело на новый уровень производительность, совместив ее с внешней эстетикой и высокой функциональностью.

Новинка предназначена для работы и учебы. Особый интерес планшет представляет для молодых специалистов и студентов. Качественный экран, обеспечивающий плавное изображение, и строгий дизайн Starlight Sand в сочетании с кольцевой камерой делают устройство не только удобным, но и стильным.

Звездный дизайн и широкий экран

Планшет Huawei MatePad 11 (2023) получил строгий симметричный дизайн – дань классической эстетике. Задняя панель покрыта материалом песчаной текстуры. Эффект звездного песка достигается нанесением ультрафиолетового материала на прозрачную панель. Матовая поверхность приятна наощупь и не собирает отпечатков пальцев.

Камера выполнена в виде космической орбиты. Объектив окружает металлическое кольцо, состоящее из 225 декоративных линий. Все они вырезаны на поверхности высокоточным алмазным лезвием.

Экран обладает высокой частотой обновления 120 Гц, что позволяет показывать до 120 изображений в секунду. Его полезная площадь составляет впечатляющие 86%. Благодаря очень узким рамкам можно с комфортом смотреть фильмы и изучать фотографии.

Высокая производительность и функциональность

Возможности Huawei MatePad 11 (2023) позволяют использовать планшет вместо ноутбука. Это, в частности, касается анализа данных в Excel и подготовки презентации в PowerPoint. При работе с мобильным офисом можно пользоваться съемной клавиатурой и мышью – предусмотрено бесшовное подключение. Во время презентации может быть полезен режим разделения экрана.

Для взаимодействия с другими устройствами присутствует функция SuperHub. С ее помощью можно передавать изображения, видео и файлы. Для этого достаточно перетащить их в SuperHub, после чего они будут мгновенно доступны на разных девайсах.

Новый «Блокнот» и магазин приложений AppGallery

В планшете Huawei MatePad 11 (2023) предустановлена новая версия приложения «Блокнот». Она позволяет легко работать с рукописным текстом, рисунками и схемами, используя для этого быстрый стилус M-Pencil с почти незаметной задержкой в 2 мс. Так, можно создавать заметки в индивидуальном стиле, преобразовывать их в цифровой текст и делиться ими в одно касание.

Приложение предлагает множество шаблонов для заметок и персонализированных обложек. Система помогает сортировать заметки для быстрого доступа, переименовывать и помечать папки для большего удобства. Из доступных инструментов – различные кисти, «лазерная указка», чтобы рисовать временные линии для выделения ключевых моментов, и «лупа», чтобы изменять масштаб документа.

С помощью стилуса можно сделать скриншот любой области на экране и наложить на него собственные пометки. Приложение также позволяет импортировать изображения и PDF-файлы.

В планшете уже присутствуют магазин приложений AppGallery и поисковая система Petal Search. Они позволяют найти и установить большинство приложений – как мировых, так и белорусских.

Богатый звук и шумоподавление

Качество звука обеспечивает система с 4 динамиками большой амплитуды и улучшенными аудиоэффектами Huawei Histen 8.0. В планшете используются полночастотные динамики и технология Smart PA, а максимальная громкость может достигать 80 дБ. Благодаря тонкой настройке система адаптирует звук к различным сценам. К устройству также можно одновременно подключить несколько пар наушников.

Планшет Huawei MatePad 11 (2023) обеспечивает шумоподавление с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм основан на использовании базы данных с аудиофайлами, часть из которых содержит речь. После такого обучения он способен отличить и отфильтровать голос от посторонних шумов.

Модель обеспечивает стабильное подключение и бесперебойный сигнал в любом положении. Для этого она оснащена усиленной системой антенн с поддержкой Wi-Fi 6.

Стоимость и конфигурация

Планшет Huawei MatePad 11 (2023) доступен в цвете «графитовый черный» со 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти. Приобрести его можно в крупных торговых сетях. Стоимость планшета со съемной клавиатурой составляет 1549 рублей, а без нее – 1399 рублей.