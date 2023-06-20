Гендиректор «Горизонта»: белорусские ноутбуки поставляются в 18 стран

Белорусские ноутбуки поставляются в 18 стран, рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко, пишет БЕЛТА.

Юрий Предко отметил, что "Горизонт" сейчас сконцентрирован на производстве электроники. "Сегодня на белорусском рынке каждый второй продаваемый телевизор сделан на "Горизонте". Что касается ноутбуков и мониторов - это одна из составляющих электроники, которую начали производить на "Горизонте". Мы запустили это производство в декабре прошлого года. Сегодня мы модернизовали и создали новое производство для массового продукта. Мы сейчас на конвейере готовимся к запуску моноблоков, а также мини-компьютеров, которые устанавливаются рядом с экраном. Таким образом, мы расширяем линейку, и во втором полугодии эта продукция появится на прилавках. Мы выпускаем практически всю гамму ноутбуков. Даже в ближайшее время представим рынку 13-е поколение процессора", - рассказал гендиректор.

По его словам, поставки идут в 18 стран. "Основные страны - Россия, Казахстан, Армения. Мы используем собственное программное обеспечение. А это и есть гарантия безопасности управления компьютером удаленно. С этой точки зрения мы достаточно серьезно продвинулись", - заявил Юрий Предко.