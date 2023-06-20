Криптобиржа OKX ограничила возможности для российских клиентов

Криптовалютная биржа OKX сообщила о введении ограничений для клиентов из России — эти меры администрация платформы объяснила стремлением «быстро отвечать на запросы рынка и регуляторные требования».

"В рамках требования регулятора Российской Федерации, были внесены изменения в продукт Earn для верифицированных пользователей платформы. Продукты Earn с годовой доходностью более 99%, а также структурные продукты Shark Fin и "Двойные инвестиции" будут недоступны для верифицированных пользователей OKX из Российской Федерации", - сказано в сообщении компании.

Существующие подписки будут автоматически прекращены в дату погашения. Опция досрочного погашения также доступна. Все иные продукты и сервисы доступны в обычном режиме.