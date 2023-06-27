Google представила новый логотип операционной системы Android

Компания Google представила новый логотип своей операционной системы Android. Разработчики переработали как изображение культовой головы робота, так и словесный знак рядом.

Новый словесный знак начинается с заглавной буквы «А» после того, как в течение многих прошлых лет Android в логотипе начинался со строчной. Также изменился и шрифт. Изображение робота больше не «плоское», а объёмное и больше выделяется.

Впервые объёмное изображение Google продемонстрировала на январской выставке CES 2023, отдельные элементы также иногда появлялись и на других мероприятиях. Теперь же Google официально представила новый фирменный стиль.

Новый логотип со временем появится на экране загрузки всех Android-устройств и в приложениях. В настоящее время на экран выводится Powered by Android. Скорее всего, масштабно обновление начнёт распространяться вместе с релизом Android 14 ближе к концу 2023 года.