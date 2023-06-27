Google представила новый логотип операционной системы Android

Компания Google представила новый логотип своей операционной системы Android. Разработчики переработали как изображение культовой головы робота, так и словесный знак рядом. 

Новый словесный знак начинается с заглавной буквы «А» после того, как в течение многих прошлых лет Android в логотипе начинался со строчной. Также изменился и шрифт. Изображение робота больше не «плоское», а объёмное и больше выделяется. 

Впервые объёмное изображение Google продемонстрировала на январской выставке CES 2023, отдельные элементы также иногда появлялись и на других мероприятиях. Теперь же Google официально представила новый фирменный стиль. 

Новый логотип со временем появится на экране загрузки всех Android-устройств и в приложениях. В настоящее время на экран выводится Powered by Android. Скорее всего, масштабно обновление начнёт распространяться вместе с релизом Android 14 ближе к концу 2023 года. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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