В Беларуси выявили факт незаконного оборота криптовалюты

Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РУВД столицы выявили факт незаконного оборота криптовалюты.

С ноября прошлого года по апрель текущего неработающий 20-летний житель Бреста предлагал услуги по купле-продаже криптовалюты на профильных интернет-площадках. В результате незаконной предпринимательской деятельности он провел через свой криптокошелек 1,3 миллиона рублей.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы.

РУВД напоминает, что Декретом Президента № 8 "О развитии цифровой экономики" для физических лиц (не резидентов парка высоких технологий) предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена.