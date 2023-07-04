В Беларуси МВД предлагает запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами

В своем официальном Telegram-канале МВД Беларуси сообщает, что прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. В сообщении сказано, что для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ.

По данным МВД, подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем.

С начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона рублей.