В МТС действуют скидки на две модели смартфонов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС время горячих цен. Xiaomi Redmi 10 2022 и Redmi Note 11 Pro стали доступнее при покупке единым платежом и в рассрочку до 24 месяцев. По 6 августа на них действует скидка 21%.

Redmi 10 2022 4/128GB — популярный смартфон начального уровня. Смартфон оснащен ярким 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1080x2400 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Дисплей поддерживает частоту обновления картинки до 90 Гц, которая делает скроллинг и просмотр контента более плавным и комфортным. Благодаря технологии AdaptiveSync новинка способна автоматически регулировать частоту обновления экрана в зависимости от контента. Фронтальная камера на 8 Мп поддерживает режим панорамного селфи. Она же может снимать видео в качестве Full HD.

В рамках акции «Промо 2023» стоимость смартфона Redmi 10 2022 4/128GB снижена на 21%. Его можно приобрести за 499 рублей. Также он доступен и в рассрочку без переплат. Ежемесячный платеж на год составит 45,37 рубля, а в рассрочку на 2 года – 21,7 рубля.

Смартфоны линейки Redmi Note 11 Pro оcнащаются 6,67-дюймовыми экранами с поддержкой высокого разрешения 1080 x 2400 точек и повышенной частоты обновления картинки до 120 Гц. Высокое качество звука в них обеспечивают стереодинамики, а для создания качественных фото и видео предусмотрены камеры с основным модулем на 108 Мп и фронтальным сенсором на 16 Мп. Длительное время автономной работы устройства обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Версию Redmi Note 11 Pro 6/128GB со скидкой 21% можно приобрести за 769 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 71,74 рубля, а на два года – 34,31 рубля.