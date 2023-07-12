Вышла Android 14 Beta 4

Компания Google выпустила Android 14 Beta 4. Бета-версия доступна для Pixel Tablet и Pixel Fold в дополнение к остальным устройствам Pixel, которые поддерживают данную систему.

API-интерфейсы разработчиков и все способы взаимодействия с приложениями являются окончательными для проверки и интеграции в приложения. Каждый выпуск Android содержит изменения платформы, улучшающие конфиденциальность, безопасность и общее удобство работы пользователей.

Одним из нововведений Android 14 Beta 4 стала «Разблокировка с автоматическим подтверждением» (Auto-Confirm Unlock) — при вводе правильного PIN-кода из шести и более цифр устройство разблокируется автоматически, хотя раньше надо было дополнительно нажимать кнопку ввода. В меню настройки Google также предупреждает, что новый тип разблокировки «немного менее безопасен» по сравнению с вариантом, где предусмотрено подтверждение действия.

Также появилась функция, которая разделяет регулятор громкости вызова и уведомлений. Ранее громкость этих событий настраивалась единым регулятором, теперь же для них есть два отдельных ползунка. В Android 14 Beta 4 также появились новые изображения профиля по умолчанию; поддержка бета-версий на планшетах и складных устройствах; на планшетах оптимизирован механизм выбора виджетов; улучшился механизм разделения экрана.