В БГУИР открыли Совместную белорусско-китайскую научно-исследовательскую лабораторию

12 июля БГУИР с официальным визитом посетила делегация Северокитайского научно-исследовательского института электромагнитной защиты во главе с Президентом организации. Встреча руководства вуза и иностранных гостей была приурочена к открытию Совместной белорусско-китайской научно-исследовательской лаборатории внешних электромагнитных воздействий, сообщает пресс-служба вуза.

Открытие совместной лаборатории в рамках реализации международной инициативы Китая "Один пояс и один путь", выполнение крупномасштабных проектов в области электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и их защиты от внешних электромагнитных воздействий, электромагнитного влияния на окружающую среду и человека, разработка новых технологий, материалов и устройств в этой области отвечает стратегическим интересам Китая и Беларуси.



По словам ректора БГУИР Вадима Богуша, перед партнерами стоят новые задачи по реализации масштабных проектов в интересах обоих государств, что связано прежде всего с активным использованием человечеством электромагнитного ресурса, развитием радиотехнических систем, элементной базы, новых материалов. Объединение кадрового потенциала, привлечение дополнительных ресурсов для поддержки исследований в рамках совместной лаборатории станет еще одним шагом к укреплению и углублению взаимодействия в научно-технической и образовательной сферах.



Президент Северокитайского научно-исследовательского института электромагнитной защиты Цзи Хуйэюань подчеркнул, что одной из ключевых задач деятельности совместной лаборатории станет разработка представляющего практический интерес и востребованного на мировом рынке технологий готового продукта.

Совместная белорусско-китайская научно-исследовательская лаборатория внешних электромагнитных воздействий открыта на базе научно-исследовательской лаборатории "Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств". Основными задачами лаборатории являются проведение фундаментальных и прикладных исследований, внедрение их результатов; содействие подготовке и повышению квалификации, проведению стажировок и иных форм образовательной деятельности для инженерных кадров и научных работников БГУИР и института-партнера; укрепление международной кооперации ученых и специалистов для совместного проведения научных исследований с целью решения научных и технических проблем в области высоких технологий.