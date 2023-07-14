ПВТ принял 33 новых резидента

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 33 компаний в качестве резидентов ПВТ. В числе новичков представители различных сфер, среди которых разработка мобильных приложений и веб-платформ, медицина, финтех, электронная коммерция, логистика, игровая индустрия, сельское хозяйство, электроэнергетика, электроника, охрана окружающей среды, майнинг и др. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В состав ПВТ вошли резиденты с иностранным капиталом, которые учреждены представителями Молдовы, Эстонии и ОАЭ.

Один из ярких представителей медтеха – компания «Платформа «Медикт». Она разрабатывает аппаратно-программный комплекс для управления оборудованием в операционных и документирования операций «Сириус», электронно-вычислительную машину «Сириус». Решение позволит визуализировать все процессы в ходе операций, выводить на операционные мониторы данные проведенных исследований (МРТ, УЗИ и т.д.), а также управлять всем инженерным оборудованием в операционной, в т.ч. освещением, хирургическими светильниками, медицинскими трансформаторами, таймерами и секундомерами во время операции и т.д.

Компания «ЭЛИТСОФТ» намерена разработать собственный программный продукт «Faust view» для выявления патологических изменений данных лучевой диагностики при обследовании молочной железы с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

«Эй Джи Софтворкс» сконцентрируется на доработке платформы «Boook» для создания интерактивных книг, которые будут представлять собой построенные вокруг сюжетов известных литературных произведений игры-приключения в жанре «Adventure», делающие упор на разгадывание головоломок, поиск предметов и путей прохождения, решение интеллектуальных задач в рамках сюжетной истории.

«АРМОСОФТ» планирует доработать собственный продукт – «Система мониторинга и раннего обнаружения лесных и ландшафтных пожаров «Лесной Страж». Данный программно-аппаратный комплекс объединяет в себе оборудование машинного зрения, серверную платформу, системное и специализированное программное обеспечение, геоинформационную систему, средства обеспечения безопасности и каналы передачи данных.

«ГУЛЬНИ ГЕЙМС» займется разработкой собственных мобильных игры, среди которых «Pixel Blast: block puzzle game» – игра в жанре блок-пазл, в которой пользователи перемещают блоки, создавая изображения из пикселей; «Dots Art: Сollect Em All» – игра, в которой игроки должны соединять точки и разгадывать головоломки.

В планах «Би Эйч Ви Тэк Девелпмент» – разработка собственной инвестиционной платформы «Комби» для белорусских коммерческих банков. Сервис позволит частным розничным клиентам банков осуществлять инвестиционную деятельность на фондовом и долговом рынках посредством специального интерфейса через взаимодействие с различными брокерами и биржами.

«СмартЭйрКей-Бел» создаст «Белорусскую региональную информационную коммунальную систему», предполагающая одновременную реализацию двух проектов по технологии «умного города»: «Единая городская (региональная) среда бесключевого доступа» и «Система управления собственностью».