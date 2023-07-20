БГУИР рассказал, как отличники могут поступить в вуз без экзаменов

В БГУИР продолжается прием документов на востребованные экономикой специальности, зачисление на которые возможно без вступительных испытаний, сообщает пресс-служба вуза.



Абитуриенты, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью, диплом о профессионально-техническом образовании с отличием или диплом о среднем специальном образовании с отличием зачисляются без вступительных испытаний на наиболее востребованные экономикой специальности.



В БГУИР пять таких специальностей:



"Электронные системы и технологии";

"Микро- и наноэлектроника";

"Нанотехнологии и наноматериалы";

"Радиосистемы и радиотехнологии";

"Инженерно-педагогическая деятельность" (на заочной сокращенной форме обучения).