Новинки в МТС: планшеты TCL TAB 11 и TCL NXTPAPER 11 Wi-Fi

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи планшетов TCL TAB 11 и NXTPAPER 11 Wi-Fi. Новинки обладают алюминиевыми корпусами, яркими IPS-экранами с разрешением 2K, а также поддержкой технологий улучшения изображения и защиты зрения. Приобрести их в рассрочку можно от 34 рублей в месяц.

Ключевая особенность обоих планшетов – 11-дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 2000×1200 точек, фирменной технологией визуальной оптимизации изображения NXTVISION и несколькими режимами заботы о зрении. Так, режим чтения имитирует бумагу, режим защиты зрения снижает интенсивность синего излучения, темное оформление обеспечивает максимальный комфорт ночью, а режим «На ярком солнце» – солнечным днем. Технология NXTVISION позволяет в режиме реального времени улучшать насыщенность, цветопередачу и контрастность воспроизводимого контента.

Несмотря на наличие большого экрана, планшет TCL TAB 11 сохраняет компактные размеры и легкий вес. Толщина его корпуса составляет всего 6,9 мм, а вес не превышает 470 грамм. Запечатлеть важные моменты или выйти на видеосвязь с коллегами и друзьями помогут две камеры: основная с автофокусом и светодиодной вспышкой на 8 Мп и фронтальная с углом обзора 100 градусов на 8 Мп.

Внушительный аккумулятор емкостью 8000 мАч обеспечит до 10 часов непрерывного просмотра онлайн-видео на максимальных значениях яркости и громкости. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт, а для случаев, когда нужно подзарядить беспроводные наушники, предусмотрена реверсивная зарядка.

TCL Tab 11 4G 9166G 4/128GB можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 849 рублей. Его также можно взять в рассрочку без первого платежа по акции «Промо 2023». Тогда ежемесячный платеж на год составит 77,20 рубля, а в рассрочку на 2 года — 39 рублей.

Версию планшета TCL Tab 11 WiFi 9466X 4/128GB можно приобрести за 749 рублей. В рассрочку на год ее можно оформить за 68,10 рубля в месяц, а на два года – за 34 рубля в месяц.

В планшете TCL NXTPAPER 11 Wi-Fi реализована технология NXTPAPER 2.0, которая позволяет с большим удобством использовать его при ярком свете. Поверхность экрана тактильно похожа на бумагу, почти не собирает отпечатки пальцев и не бликует на солнце. В нем на аппаратном уровне снижено вредное синее излучение без искажения цветовой палитры. В режиме защиты зрения добавлена возможность адаптировать цветовую температуру дисплея в зависимости от времени суток и окружающего освещения.

Модель TCL NXTPAPER 11 Wi-Fi поддерживает работу с активным стилусом, который способен распознавать до 4096 степеней нажатия с минимальной задержкой. При использовании стилуса ощущения от письма на экране напоминают работу с бумагой.

Приобрести планшет TCL NXTPAPER 11 WiFi 9466X 4/128GB все желающие могут в рамках акции «Для всех» за 779 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут оформить его в рассрочку. При покупке в рамках акции «Промо 2023» в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 70,90 рубля, а на два года – 36 рублей.