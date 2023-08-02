Центр компетенции по робототехнике планируют создать в БрГТУ

Центр компетенции по робототехнике планируют создать в Брестском государственном техническом университете. Об этом сообщил сегодня в Бресте министр образования Адрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Имеем положительный опыт на уровне среднего специального образования, когда на базе ведущих колледжей создаем центры компетенции по направлениям. Они играют роль не только в подготовке высококвалифицированных кадров, но и в развитии науки. В этой связи Министерством образования запланирована, начиная со следующего года, реализация проекта по созданию центров компетенции на базе университетов", - рассказал Андрей Иванец.

В частности, центр компетенции по робототехнике планируют создать в Брестском государственном техническом университете. Вуз принял участие в конкурсе Минобразования. Студенты получат возможность заниматься на передовом оборудовании, работать над инновационными проектами и перспективными научными исследованиями. Молодые люди смогут изготавливать в том числе опытные образцы техники.

Центры компетенции предназначаются для того, чтобы проводимые в университетах исследования получали практическое применение, внедрялись в реальном секторе экономики. Еще одна задача - подготовка специалистов завтрашнего дня. "Мы должны готовить специалистов в рамках развития инновационной экономики и инновационного развития нашей страны. Для этого нужно сформировать соответствующие образовательные площадки. Третья задача центров компетенции - содействие развитию инновационной деятельности в университетах. Имеющийся научный потенциал должен выкристаллизовываться в конкретные проекты регионального и республиканского масштаба по выпуску инновационной, наукоемкой продукции, востребованной в нашей стране и за рубежом", - пояснил министр образования.

Андрей Иванец выразил уверенность, что такое начинание позволит вывести белорусские университеты на новый уровень.