Опубликован рейтинг лучших смартфонов Android в разных ценовых категориях

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежие рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях — по состоянию на конец июля 2023 года.

Как отмечают эксперты рейтинга, в июле в рейтинге более чем успешно дебютировали две новинки - Nubia Z50S Pro и Red Magic 8S Pro. Помимо Samsung, на данный момент это единственные два продукта, оснащенные разогнанными SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

В самой дешёвой категории по цене до 1999 юаней (до 278 долларов) первое место продолжает занимать Redmi Note 12 Turbo, а вот Redmi Note12T Pro спустился на третье место, уступив OnePlus Ace Racing Edition.

В категории, от 2000 до 2999 юаней (от 279 до 417 долларов) первые три места принадлежат Redmi K60, Nubia Z50 и Xiaomi 12S.

В следующей ценовой категории, от 3000 до 3999 юаней (от 418 до 556 долларов), в тройку лидеров вошли iQOO Neo8 Pro, Redmi K60 Pro и Nubia Z50S Pro.

В категории свыше 4000 юаней (от 557 долларов) лидируют Red Magic 8S Pro, Oppo Find X6 и Vivo X90 Pro. Как отметили в AnTuTu, игровой Red Magic 8S Pro заслуженно занимает здесь первое место.

Кроме того, поскольку в июле в ценовом диапазоне 4000 до 4999 юаней представлено всего 5 товаров, они напрямую включены в ценовой диапазон выше 4000 юаней, а товары выше 5000 юаней не учитываются отдельно.