В БГУИР состоялось зачисление на заочную сокращенную форму получения образования

4 августа в БГУИР прошло заседание приемной комиссии по вопросу зачисления абитуриентов на заочную сокращенную форму получения образования.



Всего на эту форму обучения было подано 585 заявлений. Решением приемной комиссии на первый курс рекомендованы к зачислению 563 абитуриента, сообщает пресс-служба вуза.



Самый высокий проходной балл сложился на специальностях «Информационные системы и технологии» и «Компьютерная инженерия» факультета компьютерного проектирования - 282 и 278 баллов соответственно.

Прием документов на платную форму получения образования в БГУИР продлится до 9 августа. Статистика поданных заявлений доступна по ссылке.