В МТС стали доступнее телевизоры Xiaomi

Приобрести в рассрочку до 24 месяцев можно модели с диагоналями экрана 43, 50 и 55 дюймов. Выгода составит до 240 рублей, а минимальный платеж — от 43 рублей в месяц.

Телевизоры линейки Xiaomi TV A2 комплектуются безрамочными IPS-экранами с углами обзора 178 градусов и отличным качеством изображения. Модели снабжены большим количеством портов и беспроводных интерфейсов для подключения сторонних устройств. Среди них — модуль Bluetooth 5.0 и двухканальный Wi-Fi с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц, разъемы HDMI и Ethernet, USB-порты и коаксиальный аудио-выход. Каждый “умный” телевизор также идет вместе с предустановленным Android TV, голосовым помощником Google Assistant и магазином приложений Google Play.

Три модели линейки Xiaomi TV A2 с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов оснащаются панелями с ультравысоким разрешением 3840х2160 пикселей, которое позволяет смотреть контент в формате 4K UHD и видеть мельчайшие детали изображения. Они дополнительно получили целый спектр технологий улучшения качества картинки, включая HDR10 и Dolby Vision, а также технологию МЕМС — с ней быстро движущиеся объекты отображаются более плавно. Превосходную цветопередачу обеспечивает внедрение стандарта цветового пространства DCI-P3, используемого в голливудской киноиндустрии, а объемное и мощное стереозвучание — два динамика по 12 Вт каждый. Внутренний накопитель на 16 ГБ позволяет загружать и устанавливать большое количество развлекательных приложений. А мощный четырехъядерный процессор в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу.

Телевизор Xiaomi A2 43" FHD оснащен безрамочным жидкокристаллическим экраном с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и углами обзора 178 градусов. Благодаря точной калибровке и охвату цветового пространства DCI-P3 матрица демонстрирует реалистичную цветопередачу. Технологии Dolby Vision и MEMC обеспечивают полное погружение. Аудиосистема телевизора состоит из двух динамиков суммарной мощностью 20 Вт. При поддержке технологий Dolby Audio и DTS-HD она выдает мощное и объемное звучание. За высокую скорость обработки данных отвечает производительный четырехъядерный процессор A55 с графическим ускорителем Mali G52.

Xiaomi A2 43" FHD работает под управлением оболочки Android TV. Встроенный помощник Google Ассистент дает возможность управлять телевизором с помощью голоса. Другие устройства к нему можно подключить через Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и другие популярные интерфейсы.

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