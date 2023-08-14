В БГУИР подвели итоги конкурса на платную форму обучения

11 августа в БГУИР прошло заседание приемной комиссии по зачислению абитуриентов на платную форму обучения. Всего абитуриентами на дневную платную форму обучения было подано 1124 заявления. Решением приемной комиссии к зачислению на первый курс рекомендовано 1044 абитуриента.



Самые высокие проходные баллы сложились на специальностях "Программная инженерия" и "Информатика и технологии программирования" факультета компьютерных систем и сетей — 361 и 346 баллов соответственно.



По четырем специальностям БГУИР состоялся конкурс на заочную платную форму получения образования. Решением приемной комиссии к зачислению рекомендованы 63 абитуриента. На дистанционную платную форму обучения зачислены все абитуриенты, подавшие заявление.