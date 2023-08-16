Полное погружение — телевизоры Xiaomi TV Q2 в МТС

Ранее в МТС поступили в продажу телевизоры Xiaomi TV Q2. Теперь их линейка пополнилась новой моделью с диагональю экрана 65 дюймов. Все телевизоры Xiaomi TV Q2 можно приобрести в расcрочку до двух лет без первого взноса.

Телевизоры Xiaomi — устройства с хорошим качеством изображения, строгим и стильным дизайном, качественными материалами корпуса и привлекательной ценой. Телевизоры Xiaomi TV Q2 впечатляют высоким качеством изображения и звука. Они оснащаются топовыми QLED-панелями с разрешением 4K и частотой обновления кадра 60 Гц. Громкое и объемное звучание обеспечивает аудиосистема, состоящая из двух стереодинамиков суммарной мощностью 30 Вт.

В телевизорах Xiaomi TV Q2 реализована передовая технология квантовых точек. Благодаря ей цвета на экране выглядят невероятно реалистично. Всего дисплей способен отображать 1,07 миллиарда оттенков. Поддержка технологии Dolby Vision гарантирует кинематографический уровень яркости, контрастности и цветопередачи. А с помощью интеллектуальной функции MEMC низкая частота кадров контента может преобразовываться в высокую, что делает динамичные сцены более плавными и четкими.

Устройства работают под управлением оболочки Android TV. Встроенная умная рекомендательная система подскажет релевантный контент на основе ваших интересов. Функции Chromecast built-in и Miracast позволят легко передавать фильмы, сериалы, фото и другие данные с телефона прямо на экран телевизора. Для хранения данных предусмотрено 16 ГБ внутренней памяти. Каждый телевизор получил два выхода USB 2.0, три разъема HDMI, один Ethernet-порт и оптический цифровой аудиовыход, а также модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0 для беспроводного соединения.

Теперь линейка телевизоров Xiaomi TV Q2 пополнилась новой моделью с диагональю экрана 65 дюймов. Xiaomi TV Q2 65" можно купить за 2749 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку на год составит 255 рублей, а на два года — 125 рублей.