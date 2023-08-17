БГУИР подвел итоги приемной кампании-2023

11 августа с зачислением платников в БГУИР завершилась основная фаза приемной кампании 2023 года, сообщает пресс-служба вуза.



В этом году в вуз было подано 3669 заявлений, примерно, как и в прошлом году. К зачислению приемная комиссия рекомендовала 3013 абитуриентов для получения образования на 8 факультетах БГУИР в самых различных формах: начиная с дневной бюджетной и заканчивая дистанционной.

Наибольшее количество заявлений было, по традиции, подано на дневную бюджетную форму обучение - 1577, к зачислению рекомендованы 1212 абитуриентов. На дневную платную форму было подано 1124 заявления, на первый курс будут зачислены 1044 абитуриента.



Абсолютное большинство абитуриентов БГУИР пришли подавать документы в вуз, набрав по результатам вступительных испытаний более, чем 300 баллов, два абитуриента набрали максимальные 400 баллов, 7 абитуриентов сдали все 3 ЦТ (ЦЭ) на 300 баллов (все по 100). Без вступительных испытаний было рекомендовано к зачислению 179 человек, 36 человек было зачислено вне конкурса, 40 - на условиях целевого обучения, 45 сверх цифр приема (в основном, спортсмены-разрядники).



По сравнению с данными приемной кампании 2022 года, проходной в БГУИР вырос на 20-30 баллов. Самые высокие проходные баллы сложились на специальности факультета компьютерных систем и сетей: для поступления на бюджет дневной формы абитуриентам специальности «Программная инженерия» необходимо было набрать 394 балла. Второй, популярной среди абитуриентов, набравших самые высокие баллы, стала специальность «Электронная экономика» - 393 балла. Подробнее с проходными баллами 2023 года можно ознакомиться по ссылке.

В истории приемной кампании в этом году случился и уникальный случай - на специальности «Электронные системы и технологии» факультета информационных технологий и управления и вовсе не было конкурса, на нее рекомендовали к зачислению победителей республиканских олимпиад и медалистов и теперь вся группа будет состоять только из «золотой» (по аналогии с медалью) молодежи.



В филиале БГУИР «Минский радиотехнический колледж» также успешно прошла приемная кампания, по результатам которой, на первый курс будут зачислены 190 абитуриентов. Своей высокой успеваемостью ребята не отстают от будущих студентов вуза. На специальностях «Программирование мобильных устройств» и «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» сложились самые высокие проходные баллы - 9.9 и 10.0 соответственно.

15 августа стартовал прием документов первокурсников для получения места в общежитие.