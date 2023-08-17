«Цифра брокер» откроет криптовалютную платформу в Беларуси

Российская инвестиционная компания «Цифра брокер» (ранее — «Фридом Финанс») создала криптовалютную платформу ITS DeFi в Беларуси, сообщает РБК.



Оператором криптоплатформы выступает ООО «АйТиЭс ДеФай», говорится на сайте криптобиржи. «Цифра брокер» учредила «АйТиЭс ДеФай», зарегистрированную в Беларуси, в феврале 2023 года, ее доля в компании составляет 85% (кто владеет еще 15% новой криптоплощадки — не уточняется).



Платформа ITS DeFi будет развиваться в партнерстве с СПБ Биржей, отмечает издание со ссылкой на собственные источники. На площадке будет доступна торговля криптовалютами и высоколиквидными токенами, покупка и продажа криптовалют BTC, ETH, USDT и «других популярных активов», торги на внебиржевом рынке (ОТС) и рынке токенизированных активов. Площадка также предоставит полный перечень услуг по ICO и листингу токенов, отмечает Frank Media.