В МТС начались продажи смартфонов HONOR 90 и HONOR 90 Lite

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов HONOR 90 и HONOR 90 Lite с впечатляющими камерами. Одновременно стал доступен 11,5-дюймовый планшет HONOR PAD X9 Wi-Fi в металлическом корпусе и с шестью динамиками. А по 10 сентября всем покупатели новинок могут дополнительно приобрести полезные бонусы по 10 копеек.

Одна из ключевых особенностей смартфона HONOR 90 – это мощная тройная камера с основным сенсором на 200 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и датчиком глубины сцены на 2 Мп для создания эффекта размытия фона. Высокое разрешение и светочувствительная матрица основного сенсора позволяет добиваться высокой детализации снимков даже при плохом освещении. Они также обеспечивают 2-кратный цифровой зум без потери качества. Селфи-камера получила не менее впечатляющее разрешение 50 Мп.

HONOR 90 также примечателен немерцающим экраном с диагональю 6,7 дюйма. Отсутствие мерцания снижает нагрузку на глаза и дает возможность комфортно пользоваться смартфоном в течение долгого времени. Такого эффекта удалось добиться благодаря ШИМ-затемнению на рекордной для индустрии частоте 3840 Гц. Высокое качество изображения и плавные анимации обеспечивает AMOLED-матрица флагманского уровня с разрешением 1200x2664 пикселей и поддержкой частоты обновления кадра 120 Гц. Долго работать на одном заряде поможет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

В МТС доступны версии HONOR 90 – с объемом памяти 8/256GB и 12/512GB.

А по 10 сентября покупатели этой новинки с любым объемом памяти могут дополнительно приобрести бонусы по 10 копеек – наушники HONOR Choice Earbuds X5 и колонку HONOR Choice MusicBox M1.

Смартфон HONOR 90 Lite оснащен ярким 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Благодаря сверхтонким рамкам экран занимает 93,6% передней панели. Для защиты зрения и удобного чтения в нем предусмотрены режим электронной книги, темный режим и режим комфорта для глаз. После заката он также умеет автоматически снижать интенсивность вредного синего излучения.

Для создания эффектных фото и видео в HONOR 90 Lite предусмотрена умная тройная камера с основным сенсором на 100 Мп, сверхширокоугольным модулем на 5 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Получать первоклассные селфи поможет 16-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон помещен в тонкий элегантный корпус толщиной всего 7,5 мм. Длительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 4500 Вт с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.

При покупке HONOR 90 Lite по 10 сентября можно дополнительно забрать приятный бонус – наушники HONOR Choice Earbuds X3 за 10 копеек.

Планшет HONOR PAD X9 Wi-Fi получил яркий 11,5-дюймовым IPS-экран c разрешением 2K (2000 х 1200 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Картинка порадует отличной цветопередачей. Для защиты зрения и комфортного использования предусмотрено несколько режимов отображения контента. Специальный мультиоконный режим позволяет отображать до 4 приложений одновременно. Цельнометаллический корпус порадует стильным дизайном и защитит устройство от повреждений.

Высокую производительность планшета обеспечивает мощный 8-ядерный процессор, выполненный по техпроцессу 6 нм. Громкое и объемное звучание воспроизводит аудиосистема, состоящая из 6 динамиков. Создавать фото и совершать видеозвонки помогут основная и фронтальная камеры с разрешением 5 Мп каждая. Батарея емкостью 7250 мАч рассчитана на 29 часов просмотра загруженного видео или на 13 часов просмотра YouTube-роликов. В кратчайшие сроки зарядить ее позволит поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Также покупателям планшета предоставляется возможность приобрести чехол Flip cover к нему за 10 копеек.

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