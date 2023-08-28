"Центр Разработки Тинькофф" приглашает на стажировку и курсы

"Центр Разработки Тинькофф" перед началом учебного года анонсировал открытые курсы и программы "Тинькофф Образования".
Курс по бэкенд-разработке на Java
Программа подойдет тем, кто ранее никогда не сталкивался с Java, для поступления понадобится только базовое владение одним из языков программирования вроде Pascal, C, C++, Python. За два семестра вы пройдете путь с нуля до стажера.
Подать заявку и узнать подробнее о программе обучения можно до 11 сентября включительно.
Финтех
Открыт набор на курсы Тинькофф Финтеха по направлениям QA Fullstaсk (Java), графический дизайн, Delivery-менеджер, продуктовый маркетинг и Java-разработчик (для ребят, у которых есть знания этого языка). Все бесплатно, главное — пройти отбор. Учеба длится три месяца, теорию сразу применят на практике, а преподаватели — ведущие сотрудники Тинькофф. После окончания для лучших студентов есть возможность попасть на интервью в штат.
Подать заявку можно до 31 августа.
Лаборатория Тинькофф
Открыт прием заявок на новые проекты в Tinkoff Lab. Это исследовательская лаборатория Тинькофф в МФТИ, где студенты под руководством менторов работают над проектами в области искусственного интеллекта. Сейчас открыт набор в два новых исследовательских проекта по направлениям Recsys и GenAI. Студентам предстоит улучшать методы рекомендаций и исследовать возможности моделей диффузионного синтеза для генерации изображений.
Узнать подробнее и зарегистрироваться можно до 31 августа.
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