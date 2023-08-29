Криптобиржа OKX запретила на p2p-платформе сделки с российским рублём

Криптобиржа OKX запретила на p2p-платформе сделки с российским рублём. Ограничение действует с 29 августа 2023 года. Об этом сообщила площадка в Telegram-канале. 

Накануне на бирже стали недоступны сделки с карт российских подсанкционных банков — «Сбера», «Тинькофф» и «Альфа-банка». Но покупать криптовалюту за рубли можно было через СБП, карты «Почта-банка», «Райффайзенбанка», «Русского стандарта», «Юникредит Банка», сервисов Qiwi, «ЮMoney» и других.

25 августа 2023 года Binance запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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