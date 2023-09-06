Google представила новый логотип Android и раскрыла новые возможности мобильной ОС

Google выпустила пакет обновлений для своих мобильных приложений и служб: универсальный виджет «Самое главное», улучшенные алгоритмы приложения Lookout, новые функции клиентов видеосвязи в Android Auto и ряд других нововведений. Вдобавок некоторые изменения претерпел логотип самой ОС Android.

Обновился дизайн виджета «Самое главное» (At a Glance) — это функция, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта. Теперь виджет предлагает более широкий набор полезной и актуальной информации о событиях, этапах путешествия и о погоде. Оптимизирована работа приложения Google Wallet: упрощена загрузка карт со штрих-кодами и QR-кодами, добавлена функция импорта фотографий.

Приложение Lookout, которое предлагает текстовые описания фотографий для людей с ослабленным зрением, теперь более полно и точно описывает изображения, а также отвечает на дополнительные вопросы. В Android Auto появилась возможность подключаться к сеансам видеосвязи Zoom и Webex, правда, поддерживается только звук.

Несколько иначе теперь выглядит и логотип Android. Изображению робота вернули объём и предложили несколько вариантов раскраски в зависимости от контекста — есть даже версия в меховом исполнении. Фирменное начертание названия системы теперь выполнено тем же шрифтом, что и логотип самой Google, а слово «Android» пишется с заглавной буквы.

Недавно стало известно, что Google проведёт крупное мероприятие 4 октября — на нём ожидаются официальный анонс смартфонов Pixel 8 и релиз ОС Android 14.