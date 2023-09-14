Alibaba открыла для всех желающих свой аналог ChatGPT

Китайский технологический гигант и один из лидеров в области электронной коммерции Alibaba объявил, что открывает для всех большую языковую модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen. Это значит, что она доступна для использования разработчиками и корпоративными пользователями.

ИИ-модель Tongyi Qianwen была представлена в апреле — её разработало научное подразделение Alibaba DAMO Academy как аналог технологической платформы OpenAI ChatGPT. Она поддерживает китайский и английский языки, и первоначально Alibaba планировала её использовать в качестве инструмента для работы с пользователями.

Отвечающий за разработку технологий ИИ бизнес-сегмент Alibaba Cloud Intelligence сообщил на канале в мессенджере WeChat, что собственные ИИ-модели и приложения на основе Tongyi Qianwen планируют разработать компании OPPO и Taobao, а также Чжэцзянский университет. Вскоре Alibaba также выпустит версию модели с открытым исходным кодом, чтобы способствовать её внедрению в бизнесе и развитию инноваций в стране.

Сейчас Alibaba активно внедряет Tongyi Qianwen в свою экосистему в сегментах общего взаимодействия с пользователями, корпоративного общения, голосовых помощников, поиска и навигации. Модель дебютировала в корпоративном мессенджере, платформе совместной работы DingTalk и системе голосового помощника Tmall Genie.

Собственные проекты в области ИИ разрабатывают многие китайские компании. Местный поисковый гигант Baidu ранее сообщил, что его модель Ernie в сегменте китайского языка превосходит возможности OpenAI GPT-4. Собственный аналог ChatGPT в феврале пообещал запустить крупнейший китайский интернет-магазин JD.com — платформа ChatJD позиционируется как «промышленная версия» ChatGPT.