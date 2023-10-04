Из RuStore может исчезнуть целый класс приложений

Сенатор Совета Федерации России Артем Шейкин направил в Минцифры запрос на ужесточение фильтрации в российском магазине приложений RuStore. В частности, он предлагает удалить из него большинство VPN-сервисов.

Инициатива сенатора предусматривает, что размещаться в RuStore должны только те VPN-сервисы, которые соблюдают российское законодательство и не дают обходить блокировки.

"Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов. Представляется, что одним из важнейших критериев их размещения должно быть выполнение законодательства РФ в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации", — написал Шейкин в обращении на имя министра Максута Шадаева.

Судя по тому, что этому условию удовлетворяет минимальное количество приложений, VPN-сервисы вскоре могут почти полностью исчезнуть из RuStore.