Волонтеры БГУИР дали старт новому сезону проекта IT-инклюзия

Волонтёры БГУИР на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей дали старт новому сезону проекта «IT-инклюзия», направленного на проведение обучающих занятий по робототехнике с детьми с особенностями психофизического развития.

Волонтерский отряд «Доброе Сердце» первичной организации ОО «БРСМ», волонтеры Студенческого Совета и Волонтерского центра БГУИР, ребята-участники проекта «IT-инклюзия», представители первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» и социально-педагогической и психологической службы БГУИР торжественно передали центру в подарок необходимые для практических занятий с детьми канцелярские товары. Подарки были собраны студенческим активом университета в рамках республиканских благотворительных акций «Дорогами добра: помощь на колесах» и «В школу с Добрым Сердцем!».

Заведующая отделением дневного пребывания для детей-инвалидов Ирина Шульган и волонтеры БГУИР, которые уже имеют опыт активного участия в роли тьюторов в проекте «IT-инклюзия», рассказали и показали на практике новым волонтерам, как они проводят занятия с использованием уникальных интерактивных зон. Гаджеты и программы, предоставленные центром, позволяют применять и внедрять в обучении детей новые формы работы по развитию логического и вычислительного мышления у детей и подростков.

БГУИРовцы с интересом изучили интерактивные доски и умные гаджеты для детей не только с профессиональной точки зрения. Более 300 развивающих электронных игр и заданий собрано в интерактивном столе IT-table, поэтому студенты сами пробовали решать задания по математике, геометрии, физике, географии, логике, литературе, вспоминали сюжеты народных русских сказок, героев из популярных советских мультфильмов, разгадывали загадки. Кроме того, ребята повторили названия стран мира и планет с помощью образовательного интерактивного пола Magium с 35 игровыми тематическими локациями и 4 уровнями сложности и интерактивного стола-песочницы.