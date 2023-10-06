Nvidia выпустит упрощенную версию RTX 3050

Nvidia собирается добавить в линейку видеокарт RTX 30 самую дешевую модель — "обрезанную" RTX 3050 с 6 Гб видеопамяти.

Новая карта будет оснащена графическим процессором GA107-325-Kx. Точное количество ядер пока неизвестно, но сообщается, что частота их будет снижена до 1470 МГц, что на 17% меньше, чем у оригинальной RTX 3050. Кроме того, она получит 96-битную шину вместо 128-битной, что означает неизбежное уменьшение видеопамяти до 6 Гб.

Судя по всему, производительность такого адаптера пострадает достаточно сильно. С другой стороны, его преимуществом станет низкое энергопотребление: оно составит всего 70 Вт (у RTX 3050 — 115 Вт), что позволит обойтись без внешнего питания.

Ожидается, что производство новинки начнется в январе следующего года. Данных о цене пока нет.