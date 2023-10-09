В России будут выпускать компьютеры на китайских процессорах

Российская компания "Норси-Тран" начнет выпуск компьютеров на китайских процессорах Loongson. Они будут устанавливаться в серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры и ноутбуки. Партнером проекта является компания "Базальт СПО", которая адаптирует свою операционную систему "Альт", базирующуюся на Linux, под процессоры Loongson.

На текущий момент закуплено порядка 100 процессоров для выпуска тестовой партии техники. В дальнейшем планируются поставки государственным и корпоративным заказчикам.

Будут закупаться процессоры Loongson серии 5000, которые базируются на архитектуре LoongArch и по производительности сравнимы с Intel Core i5 10-го поколения. В 2022 году Китай запретил поставки подобных процессоров за рубеж из-за стратегической важности технологии и нежелания попасть под санкции. Однако теперь поставки возобновлены, поскольку США все-таки ввели санкции против китайских организаций.

Эксперты отмечают, что сотрудничество с китайским производителем процессоров не уменьшит технологическую зависимость от иностранных технологий: теперь зависимость от американских чипов сменится такой же, но от китайских.