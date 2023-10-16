В МТС можно приобрести устройства HUAWEI с выгодой до 500 рублей

В интернет-магазине и салонах связи МТС можно приобрести популярные устройства HUAWEI с выгодой до 500 рублей. Скидки распространяются на разнообразные модели ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-часов, беспроводных наушников и колонок HUAWEI.

Ноутбуки и планшеты — для работы, учебы и досуга, смартфоны и смарт-часы — чтобы всегда оставаться на связи и не пропустить важное событие, беспроводные наушники и колонки — для улучшения функционала устройств, к которым они подключены.

Приобрести гаджеты HUAWEI со скидкой до 500 рублей можно в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса. При покупке гаджетов по 31 октября 2023 года через интернет-магазин МТС действует бесплатная доставка. Список гаджетов можно найти по ссылке.